藝人「小鬼」黃鴻升上個月在北投自宅猝逝，年僅36歲，噩耗來得突然，讓親友及外界都覺得不捨，而他與吳宗憲、KID合作主持的《綜藝玩很大》，還留有他生前努力拍攝的未播出外景存檔，昨播出有小鬼在的倒數第二集節目，拍攝當集的所有人齊聚收看首播，結束後大夥兒紛紛曬了同框照，而憲哥po出的合照，赫見小鬼也在場。

小鬼固定主持的《綜藝玩很大》，在他生前去了趟台中出外景，這成了他在《玩很大》的最後畫面，昨天電視台播出倒數第二集，該集主持人吳宗憲、KID，以及參與的來賓張立東、鬼鬼、無尊、阿喜及餅乾，全員相約一起看首播，也部時在社群貼出觀賞實況，跟粉絲們分享這個珍貴的時刻。

《玩很大》成員一起看有小鬼的倒數第二集，憲哥特地將小鬼P在大合照上。(取材自IG)

看玩直播後，一行人特地拍了各式合照，認證一起收看了有小鬼參與的「台中玩很大」，KID更感性地說：「有你的第二集」，而看了眾人曬出的大合照，可以注意到憲哥與KID中間特地留了空位，也是整張照片最中央的「C位」，就是留給好夥伴小鬼的。

特別的是，吳宗憲貼出的合照很不一樣，他的大合照中，自己與KID中間並不是空位，而是特地挑將小鬼的坐姿全身照，精心地利用修圖軟體加了上去，彷彿他昨天也陪著大家收看一樣，讓節目粉絲看了感動不已，直呼好像小鬼真的還在一樣，既欣慰又覺得心裡隱隱作痛。

(中時新聞網)