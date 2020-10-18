入住飯店時，總希望能擁有一套高級的衛浴，不過有時候設備太複雜恐怕會適得其反。一名日本網友日前入住飯店時，看到浴室的淋浴設備後傻眼，由於太過複雜，讓他簡直不知道該從何下手，直呼是「有史以來最困難的淋浴」。

一名日本網友入住飯店時，在浴室看到極複雜的淋浴設備，讓他不知該從何下手。（圖／截自twitter／@fabrec_jp）

這名日本網友在推特上表示，入住北海道札幌市內的一家飯店時發現，浴室中的淋浴設備至少有6個控制鈕，包括開關、水溫、水量、方向等等，除此之外，還有多個不知功用的神祕洞孔，讓他乍看之下完全不知道該怎麼用。

據了解，這款淋浴設備可以分別操作洗頭、洗澡和洗手，因此有相對應的許多開關，而且要價不斐，一整組價格高達36.6萬日圓（約新台幣10萬元）。

照片曝光後，引起眾多網友好奇，紛紛回應「感覺按錯按鈕會立刻被水柱噴飛」、「全部同時打開應該會很high」；還有網友笑說「這是DJ盤嗎」、「感覺像要開保險箱」、「可能會先光著身體思考15分鐘」、「要操作得先取得淋浴設備執照」，也有人認為「習慣之後會很讚」。

(中時新聞網)