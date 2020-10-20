隨著生活習慣改變，動動手指就能將美食外送到家的宅經濟愈來愈盛行，再加上新冠肺炎關係，不少民眾減少出門意願。日前，有一名學生叫了外送，但卻因遲遲未接電話，使得外送員放大絕，拿出超大大聲公呼喊，影片曝光讓不少人笑倒稱「全世界都知道你叫外送了。」

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一名網友於臉書《爆料2公社》上傳影片，只見一名外送員將餐點送至學校，卻不見該名同學出來領取餐點，撥打電話也連繫不上，此時，外送員拎起大聲公，直接廣播起來：「熊貓呼叫！熊貓呼叫！請問現場有沒有一位劉XX，您的餐點到囉！收到電話回應一下，剛才打您的手機都打不通。」

原PO更在貼文處搞笑寫下：「劉同學表示很丟臉，全校都知道我訂熊貓了，一定給你負評。」而他也表示，其實該外送員可以回報客服，如此一來就會變員工餐了，他一定擔心劉同學餓著了，真的很盡責又貼心。

影片曝光後，不少網友笑到併軌「這個真猛」、「職業等級自備大聲公，劉同學紅了」、「這位外送夥伴超盡責的啊，給他100分」、「專業的呼叫」，更有網友透露「不接電話一定是偷訂怕被教官發現，結果現在全校都知道了。」

(中時新聞網)