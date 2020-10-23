新北市議會民進黨團23日總質詢時質疑，新北市長侯友宜重要政見「都更三箭」執行成效堪慮，732件申請案，僅核定429件，達成率58％，很多都更政策改個名繼續推「改名命運會比較順？」；侯友宜強調，很多一般都更案件都要時間溝通協調，他做的已經超過前幾任縣市長，也是六都最多。

林銘仁指出，城鄉局推動多元都更效益持續低落，至10月13日止，申請總量732件，僅有429件核准，侯市長積極推動都更三箭，恐怕每箭的成效都不佳。

另外林銘仁也說，新北市公辦都更問題一籮筐，不論是新莊文德段或是土城運校段等，雖然招商但政策進度停滯不前，除此之外，樹林東昇段的標案更四次流標，應該重新檢討，必免耽誤公辦都更成效，更打擊政府威信。

林銘仁說，現在都更名詞多如牛毛，現在又把名稱改為多元都更，難道改名真的會比較順？

侯友宜指出，名詞統合好，可讓大家知道做那些都更，一般都更、公辦都更與危老陸陸續續這2年做的已經超過有史以來前幾任縣市長做的，因為一般都更涉及權力互換，時間比會拖住，但防災都更就做得不錯。

侯友宜也說，新莊文德段因為武德殿卡到文資審議問題，現在已經解決，年底就要動工，而土城運校段卡在還有3戶不同意，市府該怎麼做就怎麼做 ，新北30年以上老屋就有70萬棟，做都做不完，只能盡力去做。

林銘仁也說，因為公辦都更與建商分回比例不固定，手續費提高、政府分回就減少，差1％可能差好幾億，易生弊端，侯友宜也承諾會檢討，找出興利防弊的制度。

(中時 )