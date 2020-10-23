美國總統川普在大選終場辯論會上被消音，意外「只剩下一嘴」。

美國總統大選首場總統候選人辯論會吵翻天的景象至今令人印象深刻，為避免場面再度鬧哄哄，主辦方在昨（22）日登場的終場辯論會上祭出了「消音」新規定，而川普話沒說完、被消音的畫面也流出，意外「只剩下一嘴」。

為避免首場總統候選人辯論會上川普與拜登互相插話、打斷的混亂局面再度出現，美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）19日頒布新規定，2位候選人的麥克風將在終場辯論上短暫消音，6大主題環節登場，候選人分別獲得2分鐘「不受干擾」的發言時間，此時對手將被消音。

川普曾對消音規定大表不滿，外界也等著看終場辯論上他是否被「閉嘴」。《今日美國報》（USA Today）報導，果不其然，在說明自己的健保政策時，川普就因為發言超時，最終被消音。

川普被消音的畫面也流出，川普強調他將會終止歐記健保，推出一個很棒的健保政策，「我們在健保議題上做得很棒，而我們會比…做得更好」，但由於他被消音，因此聽不清楚他究竟是在和誰做比較，影片中只看得到川普嘴巴還在動，卻沒有任何聲音，意外「只剩下一嘴」。

Sounds like they cut off Trump's mic there pic.twitter.com/Y2cbobO6KC — Brandon Wall (@Walldo) October 23, 2020

不過實際上並不只有川普一人被消音，《今日美國報》報導，在川普回答提問時，拜登也曾插嘴回嗆「不正確」（not true），不過因為沒有收到音，只看得到他的嘴型。

報導評論，消音規定及候選人的策略改變讓終場辯論的火氣稍微降溫，和首場辯論的吵鬧場面迥然不同，雖然沒有這麼戲劇化，但能幫助選民做出判斷。英國《衛報》（The Guardian）評論，麥克風消音讓這場辯論比首場更有秩序。

(中時新聞網)