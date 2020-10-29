20201026《旗開得勝》清理師：不怕臭 八字重再考慮入行

俗話說行行出狀元，工作不分貴賤都有其值得尊敬一面，一名命案清潔師于璥菖最近上節目分享這工作不是人人能勝任，除了得膽大心細外，在玄學方面也必須八字稍重一些，過去他曾和員工清理命案現場，結果途中員工突然身體不適狂吐，到廟裡求問後才知道「被跟」，最後只好選擇離職。

由張啟楷主持的《旗開得勝》新一集請來命案清潔師于璥菖，他透露所謂的命案、凶宅清潔公司全台灣只有3間，他本來是禮儀師，後來改到清潔公司工作，公司決定到北部發展，他便自己在南部成立公司，因為一個機緣接觸到凶宅，才讓他起了念頭，到香港學習專門技術。

命案清理比一般清潔收入多至少三倍，全台竟只有三家。（圖／旗開得勝）

于璥菖說，因為過去所學都是普通的清理方式，那次工作發現「挫折感很重」，打聽後知道香港有處理凶宅的公司，便過去拜師學藝，學到更多專業的技術，也看好商機，同樣是10坪大的套房，跟一般清潔費比起來，凶宅的清潔費至少有3倍以上。

光踏入現場就需要無比的勇氣，更別說還有可能被阿飄跟回家的可能性。（圖／旗開得勝）

雖然起價高，但工作也相對的辛苦，于璥菖透露最困難的是火災現場，並分享過去曾和員工清理命案現場，結果員工突然開始不舒服，反胃嘔吐，休息一下後還是不OK，後來整整不舒服了一個月，深感自己「體質」不適合這工作，就跟于璥菖請求離職，而于璥菖自己可能是因為八字重，至今還沒有類似情況。

(中時新聞網)