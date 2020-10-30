大陸女星Angelababy（楊穎）長相甜美、身材纖細，出演過許多熱門戲劇和綜藝節目，自從躍升一線演員，她的一舉一動都受到關注，近期受到疫情影響，她也開始拍起VLOG紀錄生活，沒想到最新的衝浪影片發布後，Angelababy的外貌又引起熱烈討論。

從Angelababy最新發佈的VLOG可以看到，一開始她先稍微介紹，她到海邊來就是為了衝浪，接著就和工作人員們上船出海，只見Angelababy全副武裝，將秀髮紮成辮子，趴在衝浪板上，狀態看起來非常好，她輕而易舉地在衝浪板上站起身，讓遊艇拖著走，還興奮地對鏡頭比出愛心。

沒想到Angelababy下秒就落入水中，性格豪邁的她落水後儘管看起來十分狼狽，仍不忘自拍記錄每個瞬間，隨著一次次跌落海裡，Angelababy也越來越熟練，能鏡頭中的Angelababy有些微脫妝，但五官還是一樣清秀精緻，完美狀態完全不失女神風範。

Angelababy對著鏡頭興奮比心。（圖/翻攝自微博）

Angelababy脫妝看起來還是十分清純。（圖/翻攝自微博）

短短兩分鐘影片讓網友忍不住讚嘆，「落海也是美美的」、「天啊baby也太美了吧」、「美女果然怎樣都好看」，興奮敲碗希望女神能多分享日常，讓大家看見她親民又自然可愛的那面，「出去玩也沒關係，多多分享日常啊寶貝」。

(中時新聞網)