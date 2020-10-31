長榮大學鍾姓女大生命案震驚社會，警方火速逮回兇手梁育誌，經查後發現其前科累累，7年前就因潛入民宅偷「女性內衣褲」遭逮，變態行徑罄竹難書；而殘忍擄殺案消息傳入鄰里耳中，鄰居則大嘆他外表相當「古意」，實在看不出有這樣的傾向。

根據司法公開資料得知，犯下長榮女大生擄殺案的兇手梁育誌前科累累，在2012年8月至2013年間，就連續犯下6起專偷「女性內衣褲」的竊盜案，為竊取女性衣物，不惜破壞民宅門窗，也曾路過民宅曬衣場臨時起意偷竊，或是偷走廢棄雜物堆的女性內褲，對於女性貼身衣物完全無招架之力。

回顧案情，梁育誌早在9月30日時就埋伏於「暗黑便道」意圖想隨機擄走女大生圖謀不軌，但徒手拉不走因此計畫失敗；隔月，即10月28日晚間，他帶上麻繩，再次於便道中等候，隨機看上了長榮大學鍾姓女大生，梁男伺機而動，使用麻繩勒脖後架上車猥褻，發現鍾女斷氣後便載往高雄市阿蓮區大崗山區棄屍。

梁嫌初步供稱他在用麻繩控制鍾女時，疑似力道過大，架上車脫褲猥褻到一半才發現她早已失去呼吸心跳，聲稱自己並無殺人本意。警方對於此說法存疑，全案將持續調查中。

梁嫌犯案後，消息傳入在高雄的鄰里耳中，甚至有一位民眾氣憤帶著雞蛋前往梁家砸蛋，藍色鐵門遭蛋洗；其他鄰里接受《聯合新聞網》訪問時則表示，平時看梁男外表相當「古意」，犯下這樣案件讓眾人深感意外。

(中時新聞網)