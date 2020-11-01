今年受新冠肺炎（COVID-19）壟罩下，實施防疫新生活運動，搭乘大眾交通工具及公共場合，都得佩帶口罩。有一名女網友表示，日前她與男友一同搭公車出門，但男方卻堅持不戴上口罩，甚至還直接與公車司機相互僵持不下，令她尷尬地只好趕快將男友拉離現場，男友事後也向她坦承不戴口罩的原因，她聽完後直呼「根本就在耍我。」

原ＰＯ於論壇《Zuvio校園》發文指出，日前，她與男友欲出席一場朋友的生日派對，倆人平時都是開車出門居多，由於當日需要喝酒，為安全起見，而選擇搭乘公車，因疫情的關係，乘坐所有的大眾交通工具都須配戴口罩，但男友卻怎樣也不肯戴口罩，司機也不給予他上車，因此，兩人就這樣在路邊僵持不下，只差沒口出惡言，令她相當尷尬。

一名女網友於論壇抱怨男友的行徑，讓不少人看了直搖頭。（圖／翻攝自zuvio）

所幸，當時並非尖峰時間，車內也無其他乘客，她趕緊跟司機道歉，並將男友拉離現場，而兩人改搭Ｕber抵達派對現場，此時，男友卻突然發聲：「妳知道為何我剛要那樣嗎？因為我只是不想搭公車，想搭Ｕber而已。」話語一出，令原PO相當傻眼「他根本就在耍我，為了不想搭公車，在那邊演這齣，真的是神經病。」

如此奇遇曝光後，不少網友紛紛勸分，「這種人最好快點離開他，哪天肯定還有更想不道戲碼出現，妳肯定傻眼後悔」、「我只能說幼稚...」、「辛苦了，羨慕他有你這麼好的女友」、「不要把困擾帶給其他人吧…… 公共設施的規定該遵守的就是要遵守，連想搭Ｕber都要搞這齣，真心覺得他很不成熟，就是小屁孩一個。」

(中時新聞網)