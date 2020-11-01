女星林依晨出道多年，在戲劇圈屢屢交出漂亮成績單，事業版圖遍及兩岸三地，工作非常忙碌，但這兩年她選擇在當紅之際暫緩腳步，成為人妻已5年的她，將重心放在求子，10月29日她迎接38歲生日，她在社群貼出慶生照感謝大家祝福，卻遭酸民嫌蛋糕樣式超老氣，收到晨神完美回應。

林依晨無論忙拍戲還是忙家庭生活，都不會忘記粉絲，經常更新社群，跟大家分享生活點滴，最近她分享了生日照，沒有熱鬧開趴，不改低調就跟家人溫馨慶祝，曬出了當晚的慶生照，只見她維持耳下短髮，將眉上短瀏海整齊梳了上去，身穿迷彩外套，低著頭看著大蛋糕，露出甜甜微笑。

林依晨捧著用糖漬櫻桃裝飾的大蛋糕，笑得真心，寫下：「謝謝大家的祝福，願愛我的人們與我愛的人們都平安、健康，能發掘並享受生命中種種美好光景」，而引發不同意見的，就是她手上的蛋糕，如今多流行口味新穎、外型美觀的蛋糕，尤其明星愛用精緻昂貴的翻糖蛋糕，但林依晨拿來拍照的，是走傳統路線，用鮮奶油做簡單飾邊，跟櫻桃呈現紅白兩色，相當簡單，竟被酸民笑：「這個蛋糕樣式是不是有點老了？」。

面對酸民質疑蛋糕不夠新穎，甚至很老氣，林依晨也親自做出回應，「我愛復古風～」、「老派是王道！」，還附上笑臉，顯得相當淡定而維持氣度，也有網友見她生日照，讚她一點沒老，林依晨反倒回應：「老了也沒關係！」，被讚是完美回答，EQ超高。

(中時新聞網)