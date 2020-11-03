35歲南韓諧星朴智宣（박지선）2日被發現與母親雙雙陳屍在家中，消息震和演藝圈。警方找到疑似遺書的紙條，內容寫道朴智宣皮膚病惡化感到極度痛苦，媽媽不忍女兒獨自走黃泉路，便一同離開人間。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，朴智宣的母親在筆記本上留下遺跡，沉重地寫道：「女兒因皮膚病而非常痛苦，最近在治療其它疾病的過程中，也使得皮膚病更加惡化，而感到更為痛苦。我不能讓女兒一個人走，老公對不起。」

報導也透露，朴智宣曾在2014年提到自己患有紫外線過敏，只要被太陽曬到皮膚，就會引發搔癢和起紅疹；由於膚質十分敏感，幾乎不太能化妝，朴智宣上節目都是以素顏登場，久而久之成了招牌特色，想不到脆弱的皮膚成了她疑似想不開的源頭，最終走向絕路。

朴智宣是韓國著名諧星，曾獲得2007年KBS藝能大賞新人獎，也曾出演知名節目《Gag Concert》（搞笑演唱會）、夯劇《歡樂滿屋2：短腿的反擊》。朴智宣是韓國三大學府高麗大學畢業的高材生，常主持各大戲劇、電影、偶像團體記者會，如今驟逝，留給外界無限的遺憾。

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