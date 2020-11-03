22歲的Yasmine（張敏鈞）是著名的星二代，她的媽媽正是性感女神鍾麗緹，不過Yasmine近日卻在IG限時動態PO跪地抱頭痛哭影片，引發外界關心，而Yasmine今（3日）清晨則在IG限時動態發聲，她先是感謝外界關心，並強調自己沒事。

Yasmine限時動態全文。（圖／取材自Yasmine Instagram）

Yasmine是陽光女孩代表，不過她昨清晨卻無預警在網上PO出跪地抱頭痛哭影片，她情緒崩潰，眼淚不停落下，模樣讓人心疼，Yasmine也提到，她有一種情緒不知道怎麼形容，想要釋放壓力，但卻不知道該怎麼做。

同時有眼尖網友指出，Yasmine已好幾個月沒有曬男友合照，推測Yasmine是否感情有狀況，對此，Yasmine今清晨則在IG限時動態發聲，她先是感謝外界關心，並強調自己沒事「同時感到悲傷和快樂是美好的，這些極端的情感使我們活著」。

影片中，Yasmine露出招牌陽光笑容，不斷強調自己一切都很好，儘管Yasmine沒有提到感情一事，不過隨著她發聲，也讓擔心她的網友們都放心了。

(中時新聞網)