台灣最重要的導演之一侯孝賢（侯導）今年獲頒第57屆金馬獎「終身成就獎」，電影圈近來傳出他身體不佳，並罹患帕金森氏症，許多影人非常憂心國寶級大師的健康亮紅燈。長期與侯導合作，曾獲國家文藝獎、金馬獎特別貢獻獎的剪接大師廖慶松3日坦言「聽過這個傳聞」，不過他替侯導闢謠，金馬執委會3日也表示，侯導21日將會出席金馬頒獎典禮。

據傳，2年前曾有大陸導演來台做電影後製，當時透過廖慶松安排要跟侯導見面，但因侯導身體狀況不佳而取消，前不久也傳侯導連大陸導演好友田壯壯都不記得，加上侯導近來身形消瘦不少，罹患帕金森氏症的傳言不脛而走。

廖慶松說：「他很健康，沒這個毛病。我們到了這個年紀，人名都會記不清楚，提醒一下就會想起來，我自己也常這樣，看到人記不起名字。有次我看到金馬電影學院老師徐漢強，我叫不出名字，他提醒說『我是漢強啦』才想起來。」

侯孝賢海內外獲獎無數，是台灣最重要的導演之一。（資料照片）

廖慶松表示，侯導身體健康無礙，「侯導現在在寫劇本，題材是關於年老家庭產生的問題，我還跟他說，寫快一點，我們再拍一部片吧，到時候我來號召大家全部歸隊。」侯孝賢身為金馬電影學院院長，金馬執委會昨表示，侯導將照學院往年慣例，將出席18日晚的結業式並親自頒發結業證書給學員。

侯孝賢和廖慶松剛忙完一起合作的《他們在島嶼寫作》文學電影中的《文學朱家》，之後侯孝賢構思新的劇本，廖慶松則忙監製《孤味》，手頭上也還有紀錄片和劇情片在忙，2人常定期碰面。廖慶松昨表示，侯導一直有運動習慣，而且對飲食很節制，「他每天爬山，吃東西很控制，他年輕的時候胖胖的，現在瘦瘦的，我跟他講，吃東西要像我一樣放縱一點」。

侯孝賢多年前突發盲腸炎，廖慶松陪他去醫院割盲腸，「護士量脈搏聽診，說心跳很慢而且很有力，正常人是70到72，他是50到60，護士還稱讚他這是運動員才有的狀態」。侯孝賢當年拍《聶隱娘》 一拍就8年，展現過人好體力，廖慶松笑說，侯導就是瘦了點，其他都很健康。

(中時 )