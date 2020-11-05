一名老先生大白天，想「發洩」一下，因此花錢到按摩店找小姐「快樂」，疑似過程太嗨，竟「爽死」在小姐身上，命案現場影片也在網路上瘋傳，只見按摩店擠滿圍觀的路人，還有許多警車，而老先生也被送往殯儀館處理後事。

這起意外，發生在臨湘市五里碑一家按摩店裡，一名年約60多歲的老先生，大白天想要買春，因此前往該按摩店找小姐，想不到啪啪到一半時，疑似太興奮，猝死在小姐懷裡，當地圍觀路人表示，「聽說老人是來按摩店找小姐，但具體情況不太清楚」。

現場擠滿圍觀民眾(圖片截自影片)

根據外媒報導，警方獲報抵達現場，隨即封鎖按摩店，曝光的影片中，只見按摩店門口聚集大批圍觀路人，殯儀館車輛也在現場，準備將遺體送往殯儀館存放，針對命案，臨湘市五里碑的辦事處工作人員說，的確有嫖娼，且有人死亡，目前警方已介入調查，細節有待進一步釐清。

「爽死」新聞引起網友熱議，感嘆「千般死、萬般死都很痛苦，唯有這種死是值得的，又名舒服死了」、「真正的做鬼也風流」、「小姐按摩技術太強」、「我覺得小姐會有陰影」、「玩什麼嗨過頭」。

(中時新聞網)