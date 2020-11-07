一對夫妻結婚5年，丈夫不滿妻子多次嫌棄他體味太重拒絕行房，他難忍明明有娶妻兩人相處卻如同「分租房客」，甚至妻子為了避開他，選擇與他作息時間完全相反的工作，人夫怒提起離婚訴訟。法院經審後，卻因一關鍵理由大逆轉情勢，判人夫敗訴。

據判決書指出，丈夫小林（化名）與陸配妻子小恩（化名）於2014年結婚。小林向法院主張，兩人在結婚初期時，他就發現小恩隱瞞離婚育有2子女的身分，更嫌棄他身上的「體味太重」不願發生性關係，小恩甚至出言嗆說「付錢就跟你做」，兩人好不容易躺在同張床上，小恩因臭味關係故意頭腳相反方向睡覺，並要求門窗都需敞開。

小林再控訴，他因心智能力有障礙，狀態停留在小學生，在日常生活溝通上，他因中文能力不佳，平時多用台語與妻子溝通，但妻子卻無意為了維持婚姻生活而學習台語。甚至懷疑小恩是為了來台賺錢才答應結婚，怒控婚後小恩選擇與他作息相反的工作，就是為了能減少兩人相遇的時間。

面對丈夫的指控，小恩則回擊，是丈夫拒絕和她同居，她在2018年間就曾向法院聲請履行同居，法院裁准後，丈夫立刻提抗告遭駁回。而法院判定勝訴後她多次嘗試與小林同居都遭拒，且小林當初提起抗告的理由與離婚訴訟的主張相同，實屬無效。小恩也強調，她自大陸嫁來台灣，對於婚姻維持相當用心，否認小林所提出的控訴。

基隆地院經審理後判定，在履行同居這件事上，小林拒絕讓小恩同住，讓她無處可歸也無法回復正常夫妻生活，再加上小林的指控皆無證據，判定在這段失敗的婚姻上，小林須負起較重的責任，判其敗訴。全案可上訴。

(中時新聞網)