藝人小S（徐熙娣）和老公許雅鈞，育有3個女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）、許老三（許曦恩），一家四口感情緊密，小S也時常和3個女兒大開玩笑，相處就像朋友。由於二女兒Lily是楊丞琳的粉絲，小S這幾天也帶著她到小巨蛋追星，更豪氣放話：「女兒的第一名只能是國際巨星小S」。

Lily在IG發文曬出和楊丞琳的合照，興奮地向偶像告白，「我真的好喜歡楊丞琳」，卻也無奈在文中說道：「不過媽媽說我的第一名一定要是國際巨星小S」，並附上大哭的表情符號，母女倆可愛的互動讓網友全都直呼，「媽媽好有趣」、「國際巨星小S確實是第一名沒錯啊」、「媽媽真的很可愛」。

在 Instagram 查看這則貼文 ℓιℓу☾（@hsu1124）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 8 日 上午 3:17 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 8 日 上午 4:05 張貼

而媽媽小S也立刻截圖女兒的貼文，轉發到自己的帳號，心花怒放地回應：「聽媽媽的話～」，並標註女兒的帳號，實在讓人哭笑不得，粉絲們也紛紛捧場，「媽媽不管美貌還是地位都是第一」、「我的第一名也是妳哦（明天還是不是就不知道了）」，也有網友笑翻，「為什麼要逼她（Lily）」，意外掀起熱烈討論。

(中時新聞網)