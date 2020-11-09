YouTuber鍾明軒，日前不滿原要為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文版配音，卻臨時遭到撤換，因此拍攝影片咒罵動畫代理商木棉花公司「儘早倒閉」，引發軒然大波，對此律師林智群則對此事件提出5大關鍵點，並強調這是事前就會由雙方協議後做出決定。

律師林智群提出網友疑惑，表示：「民法不是規定口頭也可以成立合約？為什麼鍾明軒這個事情沒有成立合約？」他強調都要視情況而定，像是去超商買東西，拿飲料請店員掃描結帳，連對談都不用「買賣合約」就成立，在於買的東西及價格都很明確，但就不能套用在「買賣合約」上，因為一但雙方有糾紛，主張合約成立的人就要證明「合約關係存在」，法院也會針對「雙方對於必要之點有沒有達成共識」作審查。

接著他表示以配音此事情而言，雙方通常會提出五點做協議，分別是：勞務提供方式、報酬多少、著作財產權歸誰、配音員要不要配合宣傳、保密協議等，尤其前3點更是不容忽視，接著強調：「這不是公司說要不要來配音，你說好，就有辦法成立合約」。

而鍾明軒突遭撤換，讓他不滿怒斥：「我什麼時候有政治立場」，對此則被陳沂打臉：「你在消費台灣意識博取聲量的時候不是很唱秋嗎？現在又在那邊龜縮，這是我覺得最噁心的地方」。

(中時新聞網)