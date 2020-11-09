日本動漫《鬼滅之刃》爆紅，電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在台灣僅上映 10 日，票房就突破了2.5 億元，也讓作者吾峠呼世晴成為矚目焦點，不過生性低調的她卻相當神秘，之前身家剛被起底，據悉是名31歲的單身女性。

《鬼滅之刃》漫畫累積賣出1億本，雖然銷量創下佳績，不過劇情在5月就推出完結篇，讓所有動漫迷直呼可惜，而這也讓外界好奇作者身分為何？據悉她是31歲單身女性，行事低調的她只和負責編輯見過面，就連出版社社長都沒見過本人，對外僅用鱷魚畫像來代替自己長相，因此被稱為「鱷魚老師」，至於過去曾有短髮美照在網路被瘋傳，不過已被網友打臉是假的。

吾峠呼世晴素以「戴著方形眼鏡的鱷魚」自介，也被稱為「鱷魚老師」。（圖／推特）

《鬼滅之刃》漫畫在連載3年左右後，已經於今年5月推出完結篇，這讓外界猜測是作者要結婚了，才得將漫畫推出結局，根據業界人士透露，除了家人擔憂終生大事之外，她也覺得達成了人生成就，因此在連載結束後，低調返回福岡老家與家人團聚。

日媒《週刊女性PRIME》報導《鬼滅之刃》真人版電影可望開拍，據傳內部已物色角色人選，主角「炭治郎」首選為山崎賢人或神木隆之介，因為兩人都給外界正直善良的形象，與主角炭治郎相當符合。

(中時新聞網)