擁有逼近150萬訂閱數的超人氣YouTuber「白癡公主」，初期以二創卡通配音爆紅，之後發威無俚頭創意，拍片方向相當多元，受到各界歡迎，而白癡公主當初進入影視產業時，便大方自稱胸部平坦「A減」，是貧乳界女神，沒想到人紅是非多，她昨po文驚爆接獲超多粉絲通知，「我竟然會上pornhub 也太好笑了吧」。

白癡公主平時拍片類型跟尺度不設限，能對著各式各樣來賓噴18禁幹話，也能拍30年破爛小被被「阿甜」修復日記逼哭觀眾，而如今發展領域更上一層樓，竟然被發現登上知名成人網站「pornhub」，她昨天在IG貼出證據截圖，對於肖像被盜用並遭惡意與A片合成，讓她哭笑不得，直呼：「小奶怪也有春天？」。

白癡公主貼出的截圖中，兩側圖像是她平時放在社群的照片，但中間主圖相當奇特，頭像是她的臉沒錯，但底下身體部分則是穿了性感的粉色緞面細肩帶睡衣，胸部頗有料，對比白癡公主的身材，這明顯頭身遭到移花接木，讓她大嘆近期除了遭不肖業者盜影片買豐胸產品外，「沒想到我的臉也被AI合成A片放到成人網站供欣賞」，自開玩笑：「我如果有這種身材，我每天看鏡子1小時」。

此圖文po出後，得到許多網友回響，白癡公主的YouTuber好友展榮看了也開玩笑留言：「覺得很替妳開心(喂～)」，讓白癡公主傻眼讚嘆原來自己有市場，還說這個合成其實不錯「根本是我夢寐以求的奶」，也有許多人點進去影片觀看，但確認不是白癡公主，「因為我們太了解你的身材了」。

(中時新聞網)