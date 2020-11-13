網紅小A辣十月砸45萬到泰國進行性別重置手術，手術成功的她從生理變成真正的女性，更打趣表示「送走弟弟、迎回妹妹」，近日她更PO出變性手術紀錄影片，辛苦過程讓人感到相當心疼。

小A辣今天(12日)PO出變性過程影片第2集，她表示手術前必須先用1000cc的食鹽水灌腸，為的是降低手術風險，而施打麻醉之後，先進行根部切除手術，接著用原本根部材料製作人工陰部，復原時間依據個人體質而異，通常預估約莫兩個禮拜，而小A辣手術後整個人虛弱躺在病床上，但仍不忘描述手術後狀況，敬業拍攝影片的態度讓人敬佩不已。

小A辣公開泰國變性過程影片。（影片／小A辣Youtube）

小A辣手術後第4天順利排氣後才恢復進食，接著護理人員和醫生開始進行拆線，除了被包紮部位都是血塊外，全身更被管子插滿，尤其拆掉肚子和陰部管子時，更是疼痛到不斷哀嚎，好不容易等到能下床時，還必須提著尿袋和血袋練習走路，辛苦過程讓人直呼不捨。

對此網友紛紛留言打氣：「看了有點心疼，但還是要恭喜你，迎接你全新的開始」、「覺得妳好棒，辛苦妳了，要好好照顧身體」、「光看影片就能感受到妳的痛，真心恭喜妳變成女人了」。

(中時新聞網)