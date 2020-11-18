一名網友日前在網路上分享一張車禍事故照片，一名腳踏車女騎士疑似遭汽車撞上，女子倒在路邊，汽車駕駛則在一旁打電話，不過她雖然倒在地上，「姿勢」卻相當特別，她側身以手肘撐起頭部，一手放在額頭前，躺下時露出穿著絲襪的長腿、展現S曲線，網友看到照片後直呼「連被撞都這麼嫵媚？」

該網友昨（17日）在「爆廢公社公開版」po文表示「怎麼辦」，照片中是在路上的車禍，一名女騎士疑似在晚間遭汽車撞上，引起周圍路人圍觀，身穿白色上衣的男性轎車駕駛在女騎士身旁打電話，表情凝重、疑似在打電話，但照片中最大的看點為女騎士倒地的姿勢「相當優雅」。

女騎士遭撞後倒在地上，嫵媚的「神姿勢」讓網友傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片中女騎士倒下竟側躺在馬路上，雙腿交疊顯現出身體曲線，一手托住頭部、一手則擺在額頭前，讓網友笑稱「連車禍都要這麼優雅，真的很淑女」，不過也有網友發現照片事發在廣東東莞，直說「大陸真的很多奇特的人事物」。

該照片因為女子「奇特」的姿勢，短時間引發很多關注，許多人紛紛留言「跌倒也要跌的美美的」、「看起來躺著等人來人工呼吸」、「這一看就知道撞擊力很大，手腳扭曲變形」。

(中時新聞網)