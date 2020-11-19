出社會後，進入別人的公司任職前，面試就是第一道考驗，對於求職者來說，要盡力展現能力，爭取好印象；面試官則替公司篩選出適合的人才。近日一位民眾抱怨，朋友在招聘新人時竟遇到超囂張求職者，不但面試直接放鳥，更飆粗口狂譙面試官。對話記錄曝光後驚呆全網，不禁為這位27歲求職者捏把冷汗。

一位網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」上以「現在應徵人員都這麼會說話....」發文表示，朋友近日應徵一名「西餐外場員工」，但卻被27歲的女性求職者放鳥。然而，女子在面試隔天才傳訊息告訴面試官「因為心悸嚴重，不能前往面試」。對此，面試官好意提醒「昨天面試現在才通知，並不是良好的求職態度」，沒想到卻因此引爆求職女子的炸彈。

面試官好意提醒「昨天面試現在才通知，並不是良好的求職態度」，沒想到卻因此引爆求職女子的炸彈。(摘自爆料公社)

女子突態度大變，開始狂嗆面試官「我只是沒有面試，我什麼時候浪費妳的時間，狗娘養的X把」、「X妳眼睛瞎嗎？整天打炮搖搖欲墜」。面試官則回「已約定邀約就要出席，若不能來也要提早通知不是嗎？請勿隨意打髒語，請自重。」女子繼續嗆說「我生病沒說一聲妳就在那邊靠X靠X」，最後表示「不要傳訊息過來了！」

二人一來一往對話記錄曝光後，女子誇張行徑驚呆全網，眾人紛紛表示「從文字上來看她可以罵的這麼激烈，心悸應該沒多嚴重」、「27歲的年紀，17歲的EQ，7歲的智商...還好她沒去面試」、「幾句話用盡了我一整年罵髒話的扣打」、「整天打炮搖搖欲墜太好笑了」、「27歲，這心智…真為她捏把冷汗，人生還有很長路要走呀！」。網友反而認為面試官應該慶幸，萬一面試成功，還得準備擦屁股。「還好沒來，這種人來了更讓你痛苦」、「恭喜你逃過一劫」。

還有網友透露自身經驗表示，「恭喜你逃過一劫，我還有遇到上一天班之後他家的人就陸續出事了！後來人也聯絡不到了！還好沒有做很久很怕他待久一點親朋好友全部都往生。」不過也有人質疑對話記錄有點對不上來，感覺面試官的訊息有偷刪了幾句。

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(中時新聞網)