前總統府發言人丁允恭的桃色醜聞才稍稍平息，行政院前發言人丁怡銘日前又因牛肉麵失言風波請辭獲准，府院兩名丁姓發言人接連犯錯下台，對此網路觀察家「宅神」朱學恒接受《中時新聞網》專訪時表示，他發現這兩人有巧妙關聯！

【政新鮮】府院年輕人「丁丁」有共通點 宅神狠酸：私生活混亂

朱學恒說道，行政院長蘇貞昌都曾以「年輕人好可惜」、「年輕人難免會犯錯」的話語替他們緩頰，但兩人都已經40幾歲，質疑蘇院長對「年輕人」的判斷標準，也指出丁怡銘在臉書上有「丁海綿」的化名，丁允恭大學時期也號稱「情色海牛」，兩人可能都有相關對「海」的渴望。

行政院長 蘇貞昌（圖／報系資料照）

「社會上一般人會把我定位為中年人，沒想到在蘇貞昌定義裡面我是年輕人。」朱學恒說，蘇貞昌身為行政院長，應該要對人公平，對民眾公平，對官吏公平，不能因為偏愛某些人，他犯錯了你就出來為他道歉，別人犯錯就直接羞辱讓他難看，這樣的治軍並非嚴明，其實是內心有偏私，認為蘇用這樣的方式治理官署不會比較有效率，狠酸「難道在感情之中，被愛的才叫年輕人，其他的都不是？」

丁允恭(左)、丁怡銘(右)。(合成圖/本報系資料照)

朱學恒也提到，丁怡銘曾與美女議員傳婚外情，因緋聞上過法庭，丁允恭則是「一張嘴，舌粲蓮花」身陷桃色風暴，巧的是，這兩位民進黨的丁姓發言人，一個臉書暱稱「丁海綿」，一個綽號叫「情色海牛」，可能都有相關對「海」的渴望，直言「這兩個人都有太多的私人發言跟私人生活的混亂，才會導致現在的狀況」，認為當了發言人還是低調一點，不要到處砍殺四下作亂，這樣子比較好。

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(中時新聞網)