快接近年尾，不少新人擇好日辦婚禮過好年，女星丫頭（詹子晴）忙於工作之餘，抽空喝好朋友的喜酒，事後在InstagramPO出當天全身照，並標記「禮貌穿搭」，得體又不過於曝露的打扮，獲得許多網友稱讚，還有人把ㄚ頭和辜莞允拿來比較，嘲諷「就知道誰的素質有夠差了」。
ㄚ頭參加天氣女孩林采薇的婚禮，將一頭褐色長捲髮放下，身穿粉色的特殊圖騰長洋裝，襯托雪白肌膚，無袖與綁帶設計突顯纖細體態，不規則裙擺隱約透出美腿，腳踩杏色尖頭高跟鞋拉長比例，優雅又不失禮貌的穿著，讓網友讚嘆「真的上道」、「ㄚ頭好美呀」、「好貴氣」。
ㄚ頭在文中提到，「雖然新娘說要穿最漂亮來，但最漂亮的當然要留給你啦，幸福人妻期待今天你的婚禮。」感受到她不想搶奪林采薇的風采，避開純白服裝、火辣穿搭等，選擇粉嫩系的洋裝出席。
而ㄚ頭的婚禮穿搭也被拿來跟辜莞允比對，因為辜莞允（Nono）日前參加友人婚宴，穿著白色長洋「上下齊開」過於火辣，即便她說有跟新娘報備，仍被網友砲轟連連，「就知道誰的素質有夠差了」。
(中時新聞網)
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