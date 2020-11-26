藝人丁小芹被控在網路賣假包，遭判2年6月有期徒刑，原本昨天(25日)上午10點報到發監，雖以身體不適為由請假未獲准，但也未向新北地檢署報到，竟就此行蹤成謎，將被檢方依法拘提通緝，對此網紅鬼才阿水表示全是丁小芹將自己逼上絕路。

鬼才阿水表示丁小芹外型亮眼，剛出道就成為鎂光燈焦點，不僅專輯銷量頗佳，更因為代言遊戲「夢幻西餐廳」打響知名度，加上在演藝圈擁有許多資源與人脈，星途可以說是備受看好，後來卻傳出重心不在工作上，只剩與孫協志的感情能炒作，讓她從媒體寵兒被打入冷宮，接著又傳出不愛工作、拜金等負面報導，讓她形象瞬間跌落至谷底。

後來靠著上節目暢談時尚與精品，讓她以「時尚女星」身分重新出發，不少廠商相中她的知名度，開始邀約出席精品活動，並藉著媒體增加曝光率，不過卻接連傳出工作無故缺席、遲到，讓廠商多次開天窗，忍無可忍的情況下便對她進行全面封殺，接著又傳出賣假貨等負面消息，更被法院判刑確定入監服刑，也讓鬼才阿水感嘆丁小芹自毀演藝事業，並將自己逼上絕路。

鬼才阿水得知丁小芹胞弟才猝死，如今自己又得入監服刑，讓他相當心疼其遭遇，但也強調有很多時間點可以選擇停止犯錯，重新開始，無奈丁小芹卻是一錯再錯，因此呼籲她藉著入監服刑的這段時間，能好好重新悔改，相信還是有很多人願意給她機會重返演藝圈。

(中時新聞網)