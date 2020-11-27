「綜藝天王」吳宗憲月中在屏東錄節目《綜藝玩很大》，騎腳踏車時不慎摔車，導致手腳擦傷，連安全帽也摔破，所幸經過休息後已無大礙，不過吳宗憲昨（26日）卻突然連發2則低潮文，他曬出與女兒Sandy同框照，有感而發：「爸爸一直用身體扛著全部！我不是鋼鐵人，但我全身是愛，我就這樣走了過來！」

吳宗憲昨凌晨在網PO出與「Sandy」吳姍儒同框照，感性寫下：「2016年的11月，在我們心裡面發生了好多事...爸爸一直用身體扛著全部！我不是鋼鐵人，但我全身是愛，我就這樣走了過來！」憲哥也提到，台下的苦，不是台下觀眾能看得到，但他仍無怨無悔，認為有愛就夠了。

接著吳宗憲則再PO錄影花絮，感嘆：「大熱門KTV！你們相信嗎？現實生活中；我沒有去過KTV...感覺有一點小悲傷」，但吳宗憲也寫下，得失之間總是隔著一道牆，魚和熊掌，誰能兼得。

吳宗憲連發2則低潮文，不免讓外界擔心憲哥的身心狀況，網友也紛紛留言關心：「憲哥加油，很多人都撐著你」、「怎麼了 你是最棒的啊」、「忙到沒時間可以去放鬆自己，還是需要找時間好好休息」、「辛苦了」。

(中時新聞網)