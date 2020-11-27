屁孩該怎麼處理？知名仙草店在臉書分享，兩位小學生來買仙草，等待過程不斷玩供員工進出的木門，讓店家很困擾。後來老闆想到神招解決，給餐的時候向孩子們說「要不要留下來玩，這個門是上次玩門的小孩做的」，讓兩個孩子嚇歪不敢再玩，驚人效果引發網友熱議。

一家知名仙草店日前在臉書PO文分享，店面移到國小的對面後，每天都會發生許多小故事。前幾天有2個國小學生來店裡買仙草，當店家在準備餐點時，兩個小孩不斷玩著供員工進出的「雙開木門」，讓店家感到十分困擾。

仙草店老闆將餐點交給兩位小學生時，靈機一動地說：「好玩嗎？留下來玩如何？」、「這個門是上次兩個玩門的小朋友做成的。」當下就讓2個孩子嚇得不敢再玩。而此事之後，每次來買仙草都變成是孩子的爸媽，而這2個孩子每次經過店門口，都會用很驚恐的眼神看他，並快速經過。

貼文曝光後，一名超商工作的網友留言分享類似經歷，某次補冰箱的時候，一直聽到冰箱門砰砰砰的聲音，原來是小朋友在玩門，小孩的媽媽有制止說：「不可以這樣玩，不然冰箱裡的巫婆會出來吃小朋友哦！」但小朋友不聽勸，他便無奈地將飲料拿開，伸出一隻手喊：「好好吃的小朋友」，讓小孩當場大哭、而媽媽則是大笑。

許多網友則笑回，「心理陰影超大」、「估計之後看到冰箱都會哭XD」、「媽媽還一臉，謝謝你幫我管小孩的樣子，然後笑的超開心」、「畫面感好強」、「笑死，過來朝聖此優質留言」。

(中時新聞網)