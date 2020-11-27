【政新鮮】韓國瑜轟蔡政府倒行逆施 許淑華曝他關鍵時刻為民發聲

前高雄市長韓國瑜遭罷免後鮮少公開露面，日前他特別錄製影片聲援「秋鬥」遊行，抗議蔡政府的倒行逆施，遭外界揣測是復出政壇的起手式，對此國民黨立委許淑華接受《中時新聞網》表示，其實私底下和韓國瑜聚在一起，他還是很關心時事，會針對現在民進黨政府的施政表達意見，民眾對政府的不滿他也都看在眼裡，而近期實在是因為萊豬進口影響民眾健康甚深、中天新聞台被撤照新聞自由遭到侵害，這些爭議對台灣的影響都是非常大的，所以在這重要的時刻，他也站出來為民發聲。

許淑華說，韓國瑜現在樂當農夫，已經開始在種很多的農作物，並沒有打算要復出或下一步動向，並表示韓國瑜一直都希望可以協助國民黨黨員發展黨務，輔佐黨主席讓藍軍的版圖更擴大，可以有越來越多人認同國民黨，這是他目前唯一的想法，許淑華也提到，由於國民黨黨主席的選舉要等到明年，這方面就她目前的了解，韓國瑜並沒有這個意願來參選。

前高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

針對行政院長蘇貞昌下台傳聞不斷，許淑華也指出，蘇貞昌院長可以說是現今所有政治人物裡負評排行最高，他接任行政院長後有很多表現都非常霸道，讓民眾相當不滿，包括現在有很多民進黨內部的人也看不下去，希望他可以下台為民調急遽下降的蔡政府止血，不過許淑華認為，蘇院長不可能這麼早就下台，畢竟他未來還想要選總統，所以他目前還會佔在行政院長的位子上，利用這些資源來綁樁為自己鋪路，絕對不會這麼輕易就妥協。

(中時新聞網)