高嘉瑜身陷房產風波，又接連遭國民黨台北市議員游淑慧與王欣儀爆料，9年前去義大利考察狂脫隊買名牌、買勞力士「綠水鬼」手錶，讓高感嘆「累了」，並表示自己得罪很多人才會被追殺。但實際上高嘉瑜似乎未受這些負面報導影響，今日還（27）直言呼籲，行政院長蘇貞昌應為萊豬進口政策公開道歉。

據《中廣新聞網》報導，高嘉瑜表示，副總統賴清德在卸任行政院長前，特別為自己當年反對美豬、美牛進口而道歉，這是賴在為從2012年以來民進黨對含萊克多巴胺美國豬肉態度轉變的負責。

高嘉瑜強調，「道歉」並不代表「做錯」，而是針對溝通過程中或處理細節中，無法盡善盡美、讓大家都滿意的部分，透過道歉，向大家表達願「虛心檢討」之意。用最謙卑的態度跟人民溝通，是執政黨應盡之義務。

高嘉瑜爆出房產風波以來，不僅被國民黨圍剿，民進黨同志更無一站出聲援。如今高又與國民黨口徑一致，呼籲蘇貞昌為萊豬公開道歉，也呼應了高自抒，打從在立法院狂追萊豬議題，就被黨內同志當成「異類」的心聲。

(中時新聞網)