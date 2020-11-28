行政院長蘇貞昌昨（27日）遭到立院國民黨團13度杯葛，藍營立委不滿民進黨團護航，拿出「豬內臟」攻擊，這是繼上次拿出水球、麵粉、雞蛋後，再次發動的血腥大戰！台北市議員王鴻薇接受《中時新聞網》專訪表示，「大家看到的或許是火爆場面，但我們一定要用激進的方式，來凸顯政府漠視人民的健康」。

【政新鮮】立院豬腸內臟滿天飛 王鴻薇轟蘇貞昌「打假球保官位」

王鴻薇說，「開放萊豬進口，政府事先根本沒有任何縝密規劃，簡單來說，基本上就是蔡英文對美國的一個政治承諾，目前民進黨的行為，只是在掩飾他們的蠻幹、獨裁和專制」。話題一轉，她再提到基進黨立委陳柏惟在直播中嗆藍營「別以為我不敢1打35」，沒想到卻在立院卻遭國民黨立委林為洲鎖喉秒殺。對此，王鴻薇認為「作為立委的他，只會像哈巴狗一樣奉迎，然後迎合現在執政黨，陳柏惟就是很惡劣」。

藍綠兩黨立委在議場上演全武行。（圖／本報系資料照）

蘇揆在立院遭藍營立委高喊抗議，王坦言：「蘇院長應該要更誠意的去傾聽民意，過去他花很多力氣在做他的『閣揆保衛戰』，現在在野黨針對萊豬進口議題，應當好好做回應」，對於這次查廠部分，她認為「說詞反覆就算了，現在竟還提出，只查新廠不查舊廠的說法，這根本就是『打假球保官位』」。

國民黨立委鄭麗文（左下）將整桶豬內臟倒在發言台上。（姚志平攝）

接著王鴻薇奉勸蘇院長，「作為一個資深政治人物，你應該要歷史留名的，若你未來的歷史留名，是你讓萊豬進口，傷害台灣人及下一代的健康，這樣的留名，蘇貞昌你要嗎？」

（攝影剪輯/陳宏睿）

(中時新聞網)