22歲男星黃俊捷因演出《三生三世枕上書》爆紅，外型帥氣的他正在事業爬升期，卻爆出和富家女的戀情，甚至遭一名女網友指控劈腿，指出2人第一次發生關係時，男方完事後還在床上找處女血，然而對此黃俊捷澄清，該名女網友只是飯店偶遇的女學生，爆料內容不屬實。

黃俊捷近日才被直擊，和一名富家女在街上牽手，2人互動甜蜜，又被女網友「花兒超級乖」爆料，黃俊捷當初主動搭訕她，在微信上積極進攻，經過一段時間穩聊，10月2人便決定開始交往，女網友強調，2人在一起後，她還先確認對方不是約砲，才答應發生關係。

女網友在事前就先表明自己是第一次，「第一次做完，（男方）到處找血，沒找到覺得我騙他。後來看到了才開始道歉。」她透露黃俊捷堅持不戴套，事發隔天還催她去買避孕藥，為了確認她有吃，男方還堅持要她拍照，女網友同時曝光2段錄音檔，內容提及「流血」、「把褲子脫了」等等，相當露骨。

黃俊捷發表聲明澄清。(圖/翻攝自微博)

對此，黃俊傑回應，先大方認了和富家女的戀情，接著全盤否認女網友的爆料，他解釋，該名女網友是他在飯店偶遇過幾次的學生，「接連幾次在劇組的電梯、過道、大堂偶遇過幾次，所以才會有前幾次錄音理的閒聊。」並表示此事會交給相關單位處理，而女網友也不甘心再爆，自己手裡有更多錄音檔，「用不著他走法律我都要去報警」。

(中時新聞網)