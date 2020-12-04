玉山投捕訓練營今天在國立體大登場，由郭泓志擔任訓練營「營長」，他透露這次訓練營的課程主要是希望讓學員有不一樣的收穫，「希望他們能不受場地限制、任何時間都能做訓練，更希望他們能帶給他們快樂的學習方法，他們願意持續去做才是最重要的。」

郭泓志過去雖也曾擔任訓練營講師，但都是以助教身分參與，這次首次擔任營長，從課程安排都由他主導，「是很不一樣的感覺。」郭泓志說，這次訓練營不會著重在技術方面，而是要帶給學員日常訓練觀念，「不受場地限制都能訓練，以後在學校、宿舍、任何時間都能訓練。」

郭泓志透露，自己在一個月前接收到任務後就開始著手安排課程，目前也從事訓練相關工作的他對於這一塊並不陌生，「但要帶大團體要怎麼讓活動更快樂、舒服，在青棒這階段，希望他們能夠用快樂心態去學習，若帶給他們快樂學習方法，他們願意持續去做這才是最重要的，我們看的是長期的，希望他們在未來3至5年可以找到自己的方法。」

今年的玉山投捕訓練營除了由郭泓志擔任營長，教練團還包含現任教士隊球探耿伯軒、中職統一獅打擊教練劉育辰、體能教練涂壯勳及捕手陳重羽，並邀請專業體能訓練員楊于軒、莊閔旭擔任助教。

(中時 )