The NBA will not drug test for marijuana next season and JR Smith started trending. The man is a legend. pic.twitter.com/JqCEsFLYub — Person. Woman. Man. Camera. TV. Democracy. (@wolfpackcountry) December 4, 2020

今年3月NBA停賽之後，聯盟同意球員工會暫停進行藥檢，原本他們每季接受6次尿液檢驗，包括禁藥與大麻檢驗。復賽之後由於關在奧蘭多「泡泡」裡也不需檢驗，聯盟發言人麥克巴斯(Mike Bass)更宣布新球季也不會抽檢大麻了。

巴斯上周聲明：「因為疫情的影響，我們同意2020-21球季暫停抽檢大麻，專注檢測強化體能的禁藥與毒品。」

這是為了減少不必要的人員接觸，聯盟暫時放棄比較輕微的藥檢項目。大麻在美國35個州為合法醫療使用，至少15個州與華盛頓特區已經除罪化，法規隨時有變動。台灣目前將大麻與安非他命同列為第二級毒品。

最高興的莫過於前湖人射手JR史密斯(J.R. Smith)，他幾年前曾因吸食大麻遭聯盟禁賽5場。雖然他自己沒明說，球迷在網路已經「幫他振奮」了一回，推特的相關文章出現大量的史密斯開心和嗨過頭的照片。「聯盟下季不驗大麻，史密斯已蓄勢待發！」

不過美媒報導NBA只是暫停抽檢，並不是把大麻合法。事實上針對有前科的、合理懷疑有使用大麻的球員，聯盟仍可以單獨進行檢測。史密斯目前還是自由球員，這件事可能跟他也沒什麼關係。中時新聞網提醒您：遠離毒品，保護自己！

(中時新聞網)