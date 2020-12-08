外型像真地瓜的「地瓜酥」口感也十分軟綿。（李金生攝）

隱藏在沙美商圈，以「我家蛋糕」為名的小麵包店，是黃奕禧不斷開發新產品的工作坊。（李金生攝）

黃奕禧（左）希望能吸引更多遊客來沙美吃美食、逛商圈，進一步帶動地方的商機和活力。（李金生攝）

芋頭竟然不用煮，還可以連皮一起吃。金門麵包師傅黃奕禧推出仿真度超高，像極真芋頭的新產品A級「芋頭酥」，意外爆紅吸引顧客上門，店裡電話變成訂購熱線，讓他也嚇了一大跳。

國中畢業後就到台北當麵包學徒的黃奕禧，35年前帶著一身技藝返鄉，隱藏在沙美商圈，以「我家蛋糕」為名的小麵包店，是他不斷開發新產品的工作坊，其中「高粱酸白菜鹹蛋糕」和「高粱布朗尼」，一直很受到鄉親的歡迎。

小金門的芋頭節，每年都辦得熱熱鬧鬧，讓今年也買了一箱的他，看到一圈圈的環狀芋紋，有了做外觀相似的「芋頭酥」來賣的念頭，幾次試做後得心應手，一下推出麻糬和蛋黃2種口味。

黃奕禧注意到同樣是金門老作物的「地瓜」，再依樣畫葫蘆的推出外型像地瓜，並以地瓜條為內餡的「地瓜酥」，香酥外皮和軟綿口感，連他和烘焙團隊都讚歎：「真好吃!」

果然，2種新產品開賣後大受歡迎，每天銷售量從200塊起跳，有人1次就買上20盒，寄到台灣與親友分享，也有不少遊客慕名來店指名購買，甚至在店裡頭就趁熱吃起來，大快朵頤一番。

黃奕禧希望未來擴大產能，在自家店裡上架外，也計畫透過網路接受訂購，最希望能吸引更多遊客來沙美吃美食、逛商圈，進一步帶動地方的商機和活力。

(中時 )