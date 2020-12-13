每個國家都有自己獨特的風俗習慣，往往當地人看似稀鬆平常的事，在外國人看來卻極度不可思議。日前綜藝節目《小明星大跟班》邀請各個國家的來賓到節目中分享自己知道的偏方，每樣聽了都讓人忍不住起雞皮疙瘩。

當集節目邀請到馬來西亞、越南、韓國…等國家的來賓到現場分享自己國家的偏方。韓國代表金炳秀則分享韓國人口耳相傳的求子偏方即是夫妻行房完畢後，太太會用枕頭將臀部墊高，可以加速精子與卵子的結合；馬來西亞代表祖雄則說，他們治便祕的偏方則是用冷水沖腳，相傳可以刺激腸道，緩解便祕症狀。

吳姍儒憶及出外景曾被騙吃滷蟑螂 (圖/ 翻攝自YouTube / 小明星大跟班)

聽了各國的偏方後，吳姍儒則分享自己出外景時的可怕經歷；她提到自己曾去錄製一檔外景節目，當下有人拿了一包東西給她吃，相當忐忑的她最後發現那是一包滷蟑螂；當地人在她面前熟練的吃起來，只見他們把頭咬掉之後，吸取中間白白的精華，聽的現場所有人忍不住打了一個冷顫，吳姍儒也說，當下她真的超想退通告。

圖/ 翻攝自YouTube / 小明星大跟班

雖然現場有來賓說這和吃螃蟹的蟹膏是同個概念，但還是讓人毛骨悚然、無法接受。各國的偏方千奇百怪，也讓網友開了眼界；最後主持人也呼籲大家不要亂學、聽聽就好，千萬不要隨意嘗試。

(中時新聞網)