根據《The Athletic》記者史拉特20日爆料，勇士明星前鋒「追夢綠」卓拉蒙格林因為右腳踝輕微扭傷，恐怕趕不上在23日新球季開幕戰遭遇前隊友杜蘭特領軍的籃網，也讓外界想看這個極具話題的對決戲碼，可能要再等一段時間才行。

卓雷蒙格林在2018-19年球季例行賽，曾跟杜蘭特爆發場邊激烈口角衝突，也被外界認定是杜蘭特去年夏天決定跳槽籃網主因之一，儘管兩人隨後都已公開否認，更強調兩人之間友情仍在，大家卻都很想看到格林能在場上跟杜蘭特對決。

沒想到隨著卓雷蒙格林腳踝扭傷，很大機率無法在新球季開幕戰上場，球迷想看這個對決還須等等，只是格林在今年訓練營期間狀況不斷，他跟今年選秀榜眼懷斯曼疑似確診新冠肺炎，讓兩人全數缺席今年熱身賽，如今他又不小心扭傷腳踝。

勇士總教練科爾不僅面對卓雷蒙格林可能在開幕戰缺席，至今也還沒決定是否讓懷斯曼在開幕戰先發上場，儘管懷斯曼今天練球狀況不錯，也都跟隨先發陣容練習，卻因他還是一名年僅19歲的菜鳥中鋒，科爾不太想讓他過早扛下禁區重責。

(中時 )