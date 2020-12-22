快艇球星「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)現在還沒符合與球隊續約條件，新球季只是他在快艇第2季，明年打完他才有球員選項可逃脫或重簽。不像隊友保羅喬治(Paul George)已經續約4年1.9億美元(保羅是在合約狀態被雷霆賣過來)，並宣示要終老快艇。

里歐納德對媒體說：「依我目前的情況，我不會說我要去哪裡或留隊，我只想專注在本季。顯然只要身體健康，最合理的決定必然是拒絕球員選項(跳脫合約)，但那並不代表我會離隊或留隊，時候到了我們自然會去談。」

這是典型里歐納德風格的發言，《洛杉磯時報》合理解讀為「里歐納德如果健康就可能跳脫合約」。公鹿「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、湖人「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)都已簽下最長合約，明年就屬季外里歐納德的去向最令人關注。

美國球迷前陣子在網路掀起議論，為何里歐納德不像詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)那樣受到酸民痛恨？里歐納德與母隊馬刺鬧得不歡而散，離開冠軍隊暴龍，涉嫌違規加盟快艇，他的行為其實沒比那兩人好到哪裡去。一般認為在媒體前始終保持低調，是里歐納德逃過酸民圍剿的秘訣，他們討厭出名、高調、受追捧的人，里歐納德則十分擅長躲藏。

(中時新聞網)