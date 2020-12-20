宥勝和老婆蕾媽(小嫻)結婚5年，育有一對寶貝兒女，8個月前他毅然決然賣掉房子，一家四口開始露營車環島生活，直到前陣子才決定定居台中，他坦言是因為孩子的教育問題，並透露當年「奉子成婚」內幕。

宥勝當年閃婚老婆小嫻，陸續生下一女一子，今年4月他賣掉豪宅，一家四口以露營車為家，開始環島長達8個月，期間飽受網友批評，他近日接受《三立新聞網》訪問時，表示生活是自己在過，只要把自己想要的生活過好就好，坦言老婆比他更享受流浪生活。

宥勝更形容他和老婆的關係是「各取所需」，全家一起出去旅行，就是最棒的家庭生活。而他5年前和老婆登記結婚，他認為婚姻不重要，兩人相處得來才最重要，有小孩就登記，「有小孩沒登記很怪，我們就登記了」。

近日宥勝考量孩子的教育問題，加上小兒子需要穩定的生活方式，因此一家人決定在台中定居，目前還不確定要租房還是買房。而他除了忙經營YouTube頻道，睽違5年再接下戲劇作品《戒指流浪記》，坦言想拍戲了，如果自己狀態還行，大家也給他機會，就會繼續演下去。

(中時新聞網)