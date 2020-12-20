Ella（陳嘉樺）近日作客《同學來了》，錄影現場出現了一位「從出生到現在」都深愛她的歌迷，阿Ken直接要求PK猜歌名，沒想到竟比Ella本尊快狠準，讓阿Ken不禁虧Ella：「妳是假Ella，來騙通告的吧！」節節敗落的她，還乾脆直接請教鐵粉一首自己完全不記得的〈懂我再愛我〉怎麼唱，對方輕鬆幫忙提詞，但Ella唱到一半仍忘詞，崩潰喊「天啊！我緊張到腋下都濕了。」

被問到結婚8年如何保持熱戀般甜蜜以及如何撩男生時，Ella馬上露餡「來回想一下怎麼把到我老公的」，讓納豆驚呼「原來是妳把他的」，Ella也大方傳授秘訣：「有一個要點，就是要稍微有一點點確定他對妳有點意思，朋友聚會中他都會一直默默看著妳，那妳就盡量先不要看他，因為他會不小心跟妳四目相對，那一刻就會知道『觸電了』，再回頭看他一眼，他還在看妳，那就是中了！」還不忘告誡：「如果他真的之後約妳出去了，不要在那邊矜持，就勇敢地出去。」

出道19年的Ella是許多人的童年回憶，充滿歡樂正能量的她，一直擁有龐大粉絲支持。有位粉絲則回憶「過去有次其實已經在準備放棄人生的狀態了，可那時手機鈴聲突然響了，鈴聲正是Ella唱的〈真的我〉，而Ella在『艾拉秀』說過，每個人都是自己人生中的A咖，我覺得真的活下來了，活下來的我們都是人生的A咖。」讓現場所有人感動不已。節目週一至週五晚間9點在中天綜合台播出。

(中時 )