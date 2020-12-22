民進黨日前公布2020台灣總體表現民調，對於蔡政府這一年來表現的總體滿意度達60.9％，最不滿意為開放美豬牛7.7%，對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，看到開放美豬牛進口不滿意度只有個位數，嚇了一跳，但她細看民調設計，哪有不滿意蔡政府的原因選項只能選單選題，根本是毀人三觀的設計。

徐巧芯今在臉書發文表示，民進黨民調結果，不滿意蔡英文總統開放美豬牛進口的只有7.7%，嚇了一跳，想說與她的認知差異也太大。結果仔細一看民調內容，這是什麼毀人三觀的民調設計？

徐巧芯直言，民調被問到不滿意的蔡政府的原因，竟然被設計成「單選題」，也就是把各種不滿意分散在各選項當中。不滿意的人難道不能同時認為開放美豬牛很討厭，也認為經濟表現不夠好呢？

徐巧芯痛批，這種民調設計根本就是預設了立場，想要得到自己滿意的數字所做的小心機。執政黨應該好好面對真實的民意，而不是已民調之名搞這些花招騙人騙自己。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬和立委羅致政21日召開記者會公布今年台灣表現民調，這一年蔡政府總體滿意度達60.9％、不滿意度36.6％。至於人民對蔡政府不滿意的部分，依序為開放美豬牛7.7%、經濟表現7.4%、個人形象4.1%、兩岸關係3.5%、中天關台2.4%、外交表現2.2%、國防表現1.8%。

(中時新聞網)