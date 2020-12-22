新冠肺炎疫情肆虐至今，不少民眾被悶壞，期待明年能出國放風。一名網友詢問，2021年3月有沒有機會去日本賞櫻，引發網友留言吐槽「機會不大，別作夢了！」甚至有人點出，來回共要隔離28天，還不包括玩的時間，多數公司應會叫你填離職單。

一名網友昨在PTT上發文表示，今年三月本來計畫要去日本賞櫻，結果卻因為新冠肺炎而被迫取消，連櫻花都看不到。如今新冠疫苗已經出來了，因此好奇明年3月有沒有機會可以去日本賞櫻？機票不知道是否會漲到爆？

貼文熱議，多數網友認為能去日本賞櫻的「機會不大」，「沒辦法」、「現在還在高峰呢，至少要到明年年底」、「連每年冬天北海道都沒在期待了」、「我預約11月賞楓都覺得很抖了」、「我二月的票都退了」、「觀落陰有機會」、「10月可以去就中樂透了」、「作夢比較快」、「非常困難」、「不怕被開除就去」。

除了新冠肺炎的疫情仍舊嚴重之外，綜合網友的回應發現，隔離天數太長也是去不了日本的關鍵，來來回回共要隔離28天，還不包括出去玩的天數，多數公司看到這樣的請假天數，應該都會叫你填離職單，就看自己怎麼選了。

綜合日媒報導，日本疫情持續擴大，新冠肺炎確診病例，加上鑽石公主號乘客，截至21日已超過20萬例。目前疫情進入第3波，除東京等大都市外，地方都市的傳染速度也增加，總計已有2930人死亡。

(中時新聞網)