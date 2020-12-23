【現場直播】疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

國內昨日出現本土個案，為紐西蘭機師自主健康管理期間接觸的30多歲台灣女性（案771），兩人12月7日起見面至12日，期間去過好市多、SOGO等公共場所。中央流行疫情指揮中心今公布接觸者初步採檢結果，女子接觸的173人當中已有170檢驗陰性，包括4名有症狀的，已採檢2次都是陰性，其餘3人尚未出爐。

航空器群聚感染最早確診者為本國籍30多歲女機師案760，經過接觸者調查，20日再找出紐西蘭籍機師案765，以及日籍機師案766。其中，案765感染時間較久，推估為這起群聚的感染源。

紐西蘭機師在居家檢疫3日後，12月7日出關，至11日為止都在北部活動，期間天天與一名30多歲女子接觸，女子也在昨日確診新冠肺炎，成為事隔253天再現的本土案例。

指揮中心為此匡列女子接觸的173人進行採檢，指揮官陳時中今日表示，目前170人核酸檢驗結果為陰性，包括其中4名有症狀的，已採檢2次也是陰性，其餘3人檢驗中。至於航空器群聚，全案共匡列97名接觸者，目前已採95名，89名陰性、3名陽性(案765、766、771)，3名檢驗中，2名待採檢。

發言人莊人祥說，案771從14號發病，發病前就有傳染力，大多數時間都在公司上班，我們匡列的接觸者主要都是同事，目前170人採檢了，都是陰性。對於社區的部分，由於目前有執行秋冬專案，大部分的人都會在8大類場所戴口罩，社區有一定的防護。

(中時新聞網)