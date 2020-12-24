2020年是辛苦艱難的1年，未料只剩下一周就要過完，又傳出悲傷的消息，英國傳奇超模Stella Tennant驚傳逝世，享年50歲，由於事出突然，讓整個時尚界震驚又不捨，目前家屬和警方都沒有透露她的死因，僅表示事前沒有任何徵兆。

Stella Tennant是已故設計師「老佛爺」卡爾拉格斐欽點的繆思之一。(圖／達志影像)

Stella Tennant擁有貴族血統，是德文郡公爵夫人的外孫女，走紅於90年代，活躍時尚圈20多年，因獨特的中性氣質，備受時尚圈喜愛，不少時尚大牌都爭相與她合作，她也是已故設計師「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）欽點的繆思之一。

不過Stella Tennant卻在22日突然逝世，而她5天前才剛過完50歲生日，她的家人發聲明表示，她是無徵兆突然過世，「Stella是一個完美的女人，也是大家的靈感繆思，她將被永遠懷念。」不過對於死因沒有多做說明。

而Stella Tennant最後一場時裝秀，則是在今年初的巴黎時裝周上，為品牌春夏訂製服擔任開場。不少時尚品牌和雜誌都陸續在社群平台表達對這位時尚傳奇的不捨。

(中時新聞網)