今年因為疫情的影響，不少公司的尾牙都取消，而浩角翔起也受到波及，場次確定完全沒了，不過廠商卻陸續問明年春酒檔期，仍是意外有收穫，但經紀人透露，還是要看明年狀況如何、環境如何改變。

每年年終，不少藝人都靠主持尾牙賺進大把紅包，不過今年因為疫情的關係，很多場次都砍半甚至取消，據《聯合新聞網》報導，浩角翔起經紀人透露，他們今年的場子確定完全沒了，因此兩人跨完年後就會暫時休息。

而黃子佼的尾牙場次也全部遭取消，不過仍接了幾場「線上抽獎的」，算是不無小補。以往，浩角翔起平均主持10場尾牙，以兩人合體價碼50萬來算，各進帳250萬當過年紅包。

之前有人力銀行調查，上班族在尾牙最期待看到的主持人，由吳宗憲(憲哥) 連續四年蟬聯冠軍，陶晶瑩、曾國城排2、3名，浩角翔起則是排名第5。而他們今年也將和胡瓜(瓜哥) 主持高雄的跨年演唱會，剛出新歌的浩子，當天也會表演，阿翔則是會帶全家一起主持，隔天帶小朋友玩高雄，順便與胡瓜聚餐。

(中時新聞網)