【現場直播】藍營籲懸崖勒豬，直擊立院場外最新畫面

立院今進行箂豬行政命令等表決大戰，目前院內正在審查和箂豬相關的學校衛生法，國民黨也在外面架設電視牆，直播立院現況，外界發現民進黨立委劉建國和林淑芬雖有出席，但在一些議案上沒有投下贊成票，也沒投下反對票，對此，精神科醫師蘇偉碩致敬這2位綠委，也痛批民進黨搞納粹。

藍營在立院外架電視牆。（圖片摘自中時新聞網）

立院今表決箂豬行政命令，目前正在審查和萊豬進口相關的行政命令及《食安法》、《學校衛生法》投票表決，外界也高度關注綠委何志偉，及林淑芬、劉建國、高嘉瑜等4人，是否會聽從黨意投票。

國民黨也在立院外面架設電視牆，直播立院投票情形，外界發現劉建國和林淑芬雖有出席，但沒有投下同意票、也沒投反對票，劉建國也在某些議案投下棄權，對此，蘇偉碩在現場感特別致敬這2名綠委，也批評民進黨不跟民意站在一起，搞納粹。

林淑芬今也在臉書發文表示，這些年來，她為人民守護食安的堅持始終如一，無論是揭發頂新黑心油、校園禁用基改食品、落實食品標示等等，立場從未改變。若因堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。「站在人民的立場來思考」一直是她從政的初衷，現在如此，未來依然如此。

(中時新聞網)