有「小李玟」美稱的實力派歌手陳予新，日前進軍當紅的網路影視圈，開設YouTube節目《同食》，跟藍帶大廚Powell一同挑戰料理的世界，適逢聖誕節，《同食》也搶先推出全新一集，端出火雞大餐與寬扁義大利麵，但顛覆經典，挑戰融合「在地特色」，迸出新滋味。

陳予新在《同食》第二集，跟藍帶大廚Powell聯手端出聖誕大餐，雖然是西方經典菜色，但內餡與拌料用的是東方食材，呈現截然不同的色彩，陳予新也掛保證：「我跟大廚的料理食譜在網路上絕對是找不到的，完全是全新的創新料理但非常好吃！」。

有別於之前的兩人PK，這回《同食》邀請十位來賓來共享火雞大餐，high過聖誕！料理任務從Powell為火雞備料開始，陳予新展現靈敏嗅覺，發現大廚特製版的火雞有肉桂香，Powell俏皮吐實，這肉桂的添加有特殊考量，「對今晚所有的男士『某些部位』特別有幫助」，讓陳予新害羞忙阻止「這個不用講！」，大廚還拿配料考考陳予新，她「拆招」的同時，也驚呼大廚Powell下重本，配料之豪奢，根本比照過年在準備。

看了Powell對烤火雞的豐盛準備，陳予新笑稱自己的義大利麵是走「小資女路線」，說是替廣大上班族觀眾著想，讓大家輕鬆上手無負擔，但強調絕不馬虎，因為這道中國炒麵風改良的寬扁義大利麵，考量了健康及色彩學，添加很多蔬菜，為接待眾多貴賓，切菜變成一大考驗，陳予新直呼壓力太大「等一下要長痘痘了」，邊切邊覺得永遠切不完，但還是覺得應該從切菜道料理都自己來，才有誠意跟家常感，最後成品無論味道還是外觀都很棒，跟大廚的火雞完美搭配。

陳予新及大廚Powell也表示，帶新冠肺炎疫情緩和，明年二月起，每一集的《同食》，將邀請觀眾朋友到現場同樂加品嚐美食，看得到也吃得到喔！

《同食》EP2：中西合併！ 爐烤金沙瑤柱奶油起司火雞 vs 鮮蔬七彩寬扁麵

(中時新聞網)