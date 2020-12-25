一名人妻控訴婆婆每次過年要求她煮整桌年夜飯，家中每個人都不會幫忙，煮出的味道太鹹被罵不顧家人健康，口味太淡又被唸不會煮菜，她身心俱疲之下提出用3千元買年夜菜，沒想到被婆婆拒絕後，她的丈夫也幫腔罵她「娶妳回來，不是叫你來偷懶的」、「一年就這一次，為甚麼要偷懶？」讓她氣憤又難過。

女子提議過年年夜飯用買的，不料遭丈夫嗆「娶妳回來，不是叫你來偷懶的」。（圖／翻攝自臉書靠北婚姻2.0）

該媳婦在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她婚後婆婆經查打電話查勤，她只要沒接到電話就被說偷懶，如果她沒有煮飯、吃外食，就會被說只會花丈夫的錢；不過最讓她痛苦的是過年期間，婆婆會到她家裡住，她需要每天備3餐，1週3次載婆婆去醫院，整桌的年夜飯也被要求一手包辦。

女子提議過年年夜飯用買的，不料遭丈夫嗆「娶妳回來，不是叫你來偷懶的」。（圖／翻攝自臉書靠北婚姻2.0）

該媳婦說，年夜飯的調味太重會被婆婆嫌不健康、不為家人身體著想，若調味太輕又被嫌不會煮，「所以我真的很討厭煮年夜飯」，她日前向婆婆提議向餐廳買年菜，遭拒絕、罵了一頓後，她向丈夫訴苦，沒想到丈夫也一起罵她。丈夫說「一年就這一次，為甚麼要偷懶？」「娶妳回來，不是叫你來偷懶的」、全部人只有你沒工作，你煮一下會怎麼樣嗎？」

原PO向丈夫說年夜飯口味一直被婆婆嫌，沒想到丈夫就回應「那你不會煮好吃一點嗎？都嫁進來多久了，飯還不會煮？」她最後氣憤地還是訂了年菜，「奉勸各位女孩遠離惡婆婆，還有沒斷奶的媽寶男。」許多網友留言回應，「嫁給一個控制狂媽媽的媽寶」、「老公比婆婆更令人失望」、「老公的話也太讓人傷心」。

(中時新聞網)