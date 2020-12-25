《綜藝3國智》本周六（26日）將推出「圈粉PK大作戰」，所有來賓和主持群分成2隊，一開始分隊方式就在拼人氣，讓所有人倆倆一組PK粉專按讚人數，依人數多寡，分成「高人氣組」及「低人氣組」，納豆、花花、威廉、哈孝遠、風田及安苡愛等人，雖被分到「低人氣組」，但士氣卻不低。

一行人在體適能公園，接力完成各項體適能器材，安苡愛在攀爬器材時，大秀健美白皙雙腿，令人精神為之一振。納豆也卯足全力，爬過一長串懸掛輪胎，就像一組又一組的雙環般，因為沒有著力點，差點就上演空中劈腿的絕技，驚人的拼勁讓對手嘆為觀止。這組人運動細胞大噴發，就連花花都以一雙大長腿，沒兩下功夫就翻越障礙。一行人士氣大增，威廉還帶著大家跳戰舞，看起來意氣風發。

「高人氣組」由王少偉領軍阿喜、元元、張立東，還有王少偉、鯰魚哥、哈孝遠3位體育健將，加上李易也是以「過關王」著稱，實力不容小覷。這組人一開始信心滿滿，豈料在輪到王少偉單槓挑戰時，手臂就是不給力，卻反覆試了好幾次，一直無法順利盪到終點。

鯰魚哥情急之下上場頂替，盪到一半還直接沒力倒地，後來其他人接連嘗試也都失敗，張立東更是呈現半放棄狀態，向製作單位提議「還是先跳過這個，把後面的玩完好了」，所有人也突然對風田肅然起敬，頻問：「你怎麼有辦法過關呀？」，風田一臉得意，並秀出結實雙臂暢快大笑表示：「因為我很努力呀！」。節目每週六晚間8點在台視播出。

(中時 )