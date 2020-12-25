據「美國有線電視新聞網」(CNN)報導，美國田納西州納希維爾市當地時間25日6時30分(臺灣時間25日20時30分)驚傳汽車爆炸案，至少3人受傷，不過皆無生命危險。當地警方懷疑，這起爆炸案為有心人士「蓄意犯案」。

根據CNN畫面，爆炸的休旅車冒出陣陣濃煙，爆炸震波威力所及之處到處一片狼藉，處處是碎裂物。先前警方推特發文，爆炸地點為納希維爾市中心第二大街166號附近。

美納希維爾市聖誕節驚傳爆炸案，警方懷疑為有心人士蓄意犯案。

目擊者指出，「當時共有3輛汽車遭火焰吞食，現場到處都是散落斷裂的樹枝、碎裂的玻璃；部分路人雖然沒有受傷，但巨大的爆炸聲響讓他們震驚不已」。

警方發言人阿倫指出，汽車爆炸當下波擊附近建築物，造成玻璃碎裂。收到消息後，警方危險裝置小組隨即趕往現場。他強調，「我們相信爆炸案是有心人士蓄意為之」。

爆炸威力波及周遭建築物，到處一片狼藉。(圖/美聯社)

據《美聯社》報導，案發地點是納希維爾市的重要旅遊景點，酒吧、餐廳與各種商店林立，所幸沒有傳出重大傷亡。

CNN報導指出，目前包括聯邦與當地政府，已有多個調查單位介入偵辦，包括聯邦調查局(FBI)與美國菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)。為保留證據與安全起見，警方與田納西公路巡邏已封鎖周邊道路以展開調查，州際公路與鄰近區域的通道將禁止通行。

At 6:32 Christmas morning, @MNPDNashville and @NashvilleFD responded to the scene of an explosion on 2nd Ave, approximately one block north of Broadway. Metro Police confirm the source of the explosion came from a vehicle. — Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) December 25, 2020

納希維爾市市長古柏(John Cooper)表示，當其收到爆炸消息便立刻趕往現場。相關部門會展現專業盡快釐清爆炸真相，相信不久後便會有更明朗的消息發布。

(中時新聞網)