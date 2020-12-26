台北市議員羅智強點名12名挺萊豬民進黨立委，並訴求罷免吳思瑤，吳思瑤則反嗆他是「政治癡漢」，每天只會「政治跟搔」，羅智強笑言如此說法確實不雅，但如果吳思瑤認為委屈，邀請吳思瑤一同街講，向台北市民說明白萊豬政策。

蔡政府進口萊豬，引發民怨，且多將輿論風向帶往馬政府當年開放美牛，對此羅智強昨(25)日接受本報專訪時提到，基於國際現實的考量，國民黨當時進口的是月齡30以下小萊牛，即是考量到國人肉品食用習慣以豬肉為主，如此考量也告知民眾，進口小萊牛，對我國的影響最小。

羅智強並提到，當時朝野共識也是「牛豬分離」，因此國民黨沒有背信、沒有毀諾，現在也沒有拋棄這項原則，民進黨則是背叛並跳票「各種謊言矯飾，民進黨說反的是狂牛症，不是萊牛」，2012年高調主張反對瘦肉精，「我都不知道，他們是否把過去主張瘦肉精零檢出、齜牙裂嘴的影片，看過一輪，今天怎麼可以完全沒有負擔感？」

對於吳思瑤批評他是「政治癡漢」，羅智強笑說，稱謂確實不好聽，但如果吳思瑤認為自己很委屈、都是歪理，歡迎一同參加街講，向台北市民說清楚。

羅智強也強調，他與吳思瑤沒有個人恩怨、沒有籌任，他更無意參選立委，更無選舉利益，但身為台北市民意代表，提出訴求罷免，則是來自於台北市民的請託，「不是我要找吳思瑤，是台北市民要找吳思瑤。」

至於萊豬在立法院過關後，總統蔡英文幾乎沒有正面回應，羅智強直言：「這就是民進黨面對問題發生的方式」。

除了提出罷免吳思瑤，羅智強也點名民進黨立委蔡適應，蔡適應的回應則是要羅智強將敵人目標，放在同黨立委蔣萬安身上。對此羅智強則說：「這就是蔡適應邏輯」，依靠媒體與網軍帶風向，「轉焦點，洗大腦」，認為民眾幾個月就適應，甚至遺忘，但他反問：「台灣民眾你要被洗腦嗎？要被政府看衰嗎？」如果不能接受吃萊豬，強力呼籲一同參與公投，並罷免吳思瑤與蔡適應等萊委。

(旺報 )